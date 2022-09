Al giorno d’oggi esistono davvero numerosi operatori telefonici virtuali che propongono molto spesso svariate offerte di rete mobile molto allettanti e soprattutto dai prezzi decisamente convenienti. Rabona Mobile, in particolare, ha deciso di proporre in questi giorni una nuova offerta che include addirittura 171 GB di traffico dati. Si tratta dell’offerta denominata Rabona Mobile Scudetto.

Rabona Mobile Scudetto: nuova offerta mobile con ben 171 GB di traffico dati

L’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile ha dunque deciso di proporre per questo mese una offerta di rete mobile. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Rabona Mobile Scudetto e sarà attivabile dal 6 al 30 settembre 2022. Come accennato in apertura, si tratta di un’offerta molto conveniente e che include un elevato quantitativo di traffico dati per navigare.

Nello specifico, l’offerta in questione offre ogni mese ben 171 GB di traffico dati e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è molto basso ed è pari a soli 7,99 euro al mese, a cui bisogna però aggiungere 2 euro di costo di attivazione.

La nuova offerta di Rabona Mobile è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da un qualsiasi altro operatore telefonico. Rabona Mobile Scudetto, però, sembra che si potrà attivare recandosi presso uno dei rivenditori autorizzati, fra cui i centri Bricofer.

Vi ricordiamo che non solo Rabona Mobile ma anche altri operatori telefonici stanno proponendo diverse iniziative interessanti. Tra questi, c’è ad esempio Very Mobile che ha da poco deciso di regalare un buono Amazon dal valore di 10 euro a tutti i suoi nuovi clienti.