OnlyFans: mille modi per guadagnare sulla piattaforma e come

Nel 2016, esattamente nel Regno Unito, il Ceo Amrapali “Ami” Gan costruiva le fondamenta per quella che oggi è OnlyFans, la piattaforma social che permette di guadagnare cifre da capogiro condividendo foto e video di qualsiasi genere. Questa è gestita dalla società Fenix International Limited ed ha sede nella “city” londinese. Vanta ben 200 dipendenti e i guadagni dei creators spaziano oltre i $5,000,000,000.

OnlyFans: quanto guadagnano i creators?

La piattaforma ha ottenuto fin da subito un gran successo. Basti pensare che già da prima della pandemia gli utenti registrati erano più di 100.000 mentre oggi si superano i 150 milioni. Ma questo è solo l’inizio. Su OnlyFans puoi scegliere se essere creator (quello che guadagna) o fan (quello che tira fuori i soldi, per intenderci), tutto il resto è puro scambio.

Ma come si entra a far parte dell’immensa community? Dirigiti sul sito ufficiale (fai attenzione alle false app o siti fasulli, la vera piattaforma è una ed è super sicura) ed accedi. Dapprima però dovrai iscriverti. Dunque inserisci le tradizionali mail e password, oppure scegli un account preesistente, come Twitter, Google, Windows Hello. Insomma, un po’ come funziona per tutte le app al momento dell’accesso. Tra le ultime scelte c’è anche la possibilità di iscriversi dai link che i creators utilizzano per fare pubblicità ai propri profili. Li troverete soprattutto nelle stories di Instagram, accompagnati da immagini o video che danno un antipasto di quanto troveranno.

Ma ora passiamo alla parte veramente interessante: quanto si guadagna con OnlyFans?

Fare delle stime è impossibile, tutto dipende dalla costanza di pubblicazione e dalla strategia dei contenuti. Tuttavia, sulla piattaforma nella sezione How it works, è anche possibile simulare un potenziale guadagno. Se per esempio si hanno 2mila fan e la cifra imposta dal creator per l’abbonamento è di $5 al mese, si potrebbero guadagnare tra i $100 e $500 al mese.