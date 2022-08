Nuova offerta in casa Vodafone con un prezzo finale decisamente ridotto rispetto alle dirette concorrenti, e la possibilità di accedervi senza troppe limitazioni o vincoli, se non le più classiche a cui siamo solitamente abituati.

Coloro che sceglieranno di richiedere la promozione corrente, devono comunque sapere che è obbligatoria la portabilità, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario spostare il proprio numero dal vecchio operatore telefonico. Il costo di attivazione, una tantum (quindi da versare solo una volta), è di circa 10 euro, a prescindere dalla provenienza.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere ogni giorno le migliori offerte Amazon e scoprire tantissimi codici sconto gratis.

Vodafone: la nuova offerta

L’offerta di cui vi parliamo oggi è la Special 70 Giga, prevede un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, con addebito automatico sul credito residuo della SIM effettivamente collegata. Non sono previsti vincoli temporali, ciò sta a significare che il cliente potrà allontanarsi da Vodafone in un qualsiasi momento, senza problemi di sorta, ed inoltre la portabilità è obbligatoria, con accesso diretto da solo gli operatori virtuali (i possessori di SIM di TIM, Vodafone o WindTre, non la potranno richiedere).

Il bundle è comunque molto interessante, poichè prevede 70 giga di traffico dati in 4G+, affiancato da minuti e SMS completamente illimitati verso un qualsiasi operatore telefonico, solo però numeri in Italia.

Da non trascurare, infine, la promessa da parte di Vodafone dei costi bloccati per i 6 mesi successivi, ciò sta a significare che non si assisterà a rimodulazioni contrattuali per l’intero periodo.