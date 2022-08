Il mese di agosto è quasi finito ma non mancano le opportunità di attivare nuove offerte mobile. L’operatore telefonico Vodafone, in particolare, sta ancora proponendo per questo mese svariate offerte con in abbinato anche uno smartphone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Anche ad agosto tante offerte mobile di Vodafone con incluso uno smartphone

Il noto operatore telefonico rosso sta proponendo anche per questo mese diverse offerte mobile molto interessanti e, come già detto, è possibile abbinare anche l’acquisto di uno smartphone. Tra questi, sono disponibili diversi dispositivi di rinomate marche, tra cui Samsung, Xiaomi e Oppo. Vediamo qui di seguito le offerte attivabili.

Vodafone Special Giga: include ogni mese 100 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minut8 di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti. Il costo dell’offerta è di 5 euro per il primo mese, poi passa a 7,99 euro con metodo di pagamento automatico Smart Pay.

Vodafone Silver: include 100 GB di traffico dati con connettività 4G e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Anche in questo caso, il primo mese ha un costo di 5 euro, poi passa a 9,99 euro con metodo di pagamento automatico Smart Pay.

Tra gli smartphone acquistabili, sono anche disponibili i nuovi device pieghevoli di casa Samsung, ovvero il Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4. Sono disponibili anche gli ultimi iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max e anche i nuovi smartphone top di gamma di Xiaomi, ovvero gli Xiaomi 12.