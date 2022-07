L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente lanciato una nuova promozione dedicata al periodo estivo, dedicata anche a tutti i clienti del second brand Sì, Pronto!?!

La promozione consiste in 20 euro di credito omaggio, effettuando una ricarica online. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile lancia una promozione estiva

Tutti i clienti dell’operatore possono effettuare fino a un massimo di due ricariche telefoniche. In questo modo, i clienti possono ottenere fino a 60 euro di credito pagando soltanto 40 euro. Sia per Rabona Mobile che per il suo secondo brand Sì, Pronto!?!, la promozione è disponibile esclusivamente online, sia nel sito ufficiale che sull’app per dispositivi mobili.

Come indicato da entrambi gli operatori, il cliente può pagare la ricarica con carta di credito, PayPal o criptovalute. Sono invece esclusi dalla promo i PIN acquistabili nei centri SisalPay o PuntoLIS. Si ricorda che Rabona Mobile, operatore virtuale (MVNO) attivo su rete Vodafone in 2G e 4G, permette di navigare con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per quanto riguarda invece Sì, Pronto!?!, pur avendo una grafica e un logo differenti, la SIM è sempre quella di Rabona Mobile, in quanto il contratto viene sottoscritto direttamente con il brand principale. Oltre che per il periodo estivo, questa promozione sulla ricarica online è stata disponibile anche in in altre occasioni, in alcuni casi insieme a un’altra iniziativa dedicata ai nuovi clienti. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.