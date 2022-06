Ci sono importanti novità in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea continua il suo processo di costante aggiornamento agli occhi degli utenti. Dopo l’introduzione delle novità che interessano le videochiamate e le reaction ai messaggi a breve una ulteriore funzione arriverà per il grande pubblico.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Forti del successo di questa funzione, gli sviluppatori di WhatsApp andranno ad ampliare ancora di più le funzioni delle note audio. Stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, gli iscritti alla chat avranno a loro disposizione anche il tool della trascrizione testuale con la possibilità di “leggere” le note vocali in forma scritta.

In nome dell’accessibilità per tutti gli utenti, la chat sta mettendo a punto un algoritmo avanzato. Gli sviluppatori puntano proprio sull’algoritmo avanzato per la trasformazione immediata e il riconoscimento di un file multimediale in forma testuale. L’algoritmo di WhatsApp sarà disponibile in ogni lingua attualmente compatibile con il servizio.

Tale upgrade segue, in linea di massima, un percorso strategico che WhatsApp ha già inaugurato mesi fa con il lancio della funzione per la a velocità doppia delle note audio nel momento dell’ascolto. Il percorso dell’accessibilità porterà quindi questo upgrade ad una piena disponibilità già nei prossimi mesi, se non anche settimane.

Come per altri upgrade delle precedenti settimane, anche questo aggiornamento arriverà sia sugli smartphone Android di nuova produzione sia sugli iPhone. Questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile già nel corso dell’estate, con il roll out che potrebbe completarsi entro poche settimane.