Telegram Premium è ora disponibile anche nel nostro Paese e il costo dell’abbonamento ha finalmente ricevuto conferma. La piattaforma di messaggistica istantanea proporrà servizi esclusivi a un costo mensile di 5,99 euro, un prezzo non indifferente e che vede un leggero rincaro rispetto agli Stati Uniti.

Telegram Premium: ecco i servizi offerti dalla piattaforma!

I servizi offerti da Telegram Premium sono stati riportati dalla stessa piattaforma in un articolo, tramite il quale avvisa i suoi utenti circa i probabili ritardi nella distribuzione dell’aggiornamento che, a breve, sarà disponibile per tutti.

Le opzioni aggiuntive proposte dall’app per gli utenti che intendono sottoscrivere il nuovo abbonamento sono numerose. Si parte dalla possibilità di caricare file da 4 GB e di scaricare file senza alcun limite di velocità; alle funzionalità dedicate all’intrattenimento degli iscritti. Questi ultimi potranno infatti personalizzare il loro profilo con una bio più lunga, alla quale sarà possibile allegare un link; trasformare i loro messaggi vocali in testo, inviare sticker animati riproducibili a schermo intero e salvare tra i preferiti fino a 400 GIF. Telegram Premium introduce nuove reazione e anche i video del profilo animati in chat e nella lista contatti ed elimina qualsiasi inserzione pubblicitaria.

Su Android, inoltre, si assisterà al miglioramento della qualità audio e video, evidente soprattutto durante la riproduzione di messaggi vocali o video.

Il costo da sostenere per usufruire di tutte le novità è di 5,99 euro al mese. Telegram propone gli stessi servizi anche negli Stati Uniti, dove il costo da affrontare mensilmente per ottenere l’abbonamento è di circa 4,99 euro.