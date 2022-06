Il sogno di ogni abitante del pianeta potrebbe essere realtà, un paese che prende il nome di Liberland dove non esistono tasse e i politici hanno un potere ridotto.

Liberland: Chiunque può diventare un cittadino di questo stato!

Liberland, ufficialmente Repubblica Libera di Liberland, è una micronazione che rivendica una piccola porzione di terra contesa sulla riva occidentale del Danubio, al confine tra la Croazia e la Serbia. È stata proclamata il 13 aprile 2015 dal politico e attivista libertariano ceco Vít Jedlička.

In questo magico posto il motto più consono potrebbe essere ”vivi e lascia vivere”, o per lo meno quello che più gli si addice viste le condizioni alle quali si va in contro.

Una piccola striscia di terra con un area di appena 7 chilometri quadrati, ma che nasconde al suo interno ciò che potremmo definire il desiderio di ognuno di noi.

A Liberland non esistono le tasse, o più precisamente sono minime, ovvero quelle estremamente indispensabili nell’ideale di offrire servizi di prima necessità.

L’idea di base ruota intorno a una società in cui i giusti possano prosperare, con regolamenti minimi e un potere politico ridotto affidato al massimo a una ventina di membri governativi. I fondatori si sono ispirati a piccoli stati come Monaco e Liechtenstein.

Lo stato si basa sempre su tre poteri principali ovvero esecutivo, legislativo e giudiziario, dove spiccano delle leggi che regolano alcune fondamenta intoccabili quali la proprietà privata, il diritto di esprimere la propria opinione e la possibilità di detenzione di armi. Tra le leggi non mancano certo quelle contro i reati come inquinamento ambientale, omicidio e furto.

Tutti possono diventare cittadini di Liberland, in quanto è applicata una politica di frontiere aperte. I requisiti sono pochi tra i quali essere incensurati e non aver fatto parte di coalizioni politiche comuniste, fasciste ed estremiste in genere.

Se anche tu stai pensando di diventare un cittadino di Liberland, puoi inviare una mail con apposita richiesta sul sito internet istituzionale dello stato.