Iliad rilancia la sua proposta commerciale in estate con la proposta di una nuova tariffa low cost per tutti i suoi abbonati. Il gestore francese ha messo in campo per i suoi clienti la tariffa Flash 100. Quest’iniziativa rappresenta un’occasione unica per chi vuole risparmiare sul fronte della telefonia mobile.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Il pacchetto della Flash 100 prevede per i clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un ticket con 100 Giga per la connessione di rete. I clienti che attivano questa proposta, inoltre, si troveranno anche la tecnologia 5G inclusa nel prezzo.

La Flash 100 punta proprio sul 5G come suo elemento riconoscitivo. Iliad, dal suo canto, nelle settimane a venire, investirà sempre più risorse su questa tecnologia con l’obiettivo di estendere a tutti i clienti la disponibilità delle nuove reti entro la fine del 2022.

Le conseguenze legate al lancio del 5G in casa Iliad sono però diverse. Una conseguenza, ad esempio, si concentra anche sul futuro del 3G. In futuro è previsto un processo di dismissione per le vecchie reti internet.

Come TIM e Vodafone, anche Iliad potrebbe a breve lanciare un piano per la dismissione delle reti internet di vecchia generazioni. A differenza degli altri provider però potrebbero esserci sostanziali discrepanze sulle tempistiche. Iliad non dovrebbe abbandonare il suo 3G almeno sino a quando non sarà raggiunta la copertura totale del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.