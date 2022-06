Un video condiviso da iUpdate ha svelato il design di iPhone 14 confermando quanto fino ad ora ipotizzato in merito alle novità introdotte da Apple. Non si tratta di notizie ufficiali ma quanto apparso in video permette di dare concretezza alle innumerevoli indiscrezioni trapelate in rete.

iPhone 14: il video conferma le novità sul design!

Il video condiviso in rete da iUpdate utilizza dei modelli 3D fittizi di iPhone 14 per mostrare quelle che con molta probabilità saranno le novità introdotte da Apple dal punto di vista estetico.

Come più volte anticipato, la sostituzione del notch con i due fori accostati l’uno all’altro sarà l’aggiornamento più evidente. L’eliminazione della tacca che ha fino ad ora rappresentato il tratto distintivo dei melafonini rappresenta un cambiamento che, seppur minimo dal punto di vista pratico, segna una svolta che raggiungerà il culmine soltanto nei prossimi anni.

I dispositivi di quest’anno, infatti, non saranno tutti caratterizzati dalla presenza di un foro circolare accanto a un foro a forma di pillola: iPhone 14 e 14 Max manterranno il tipico notch. Sarà necessario attendere il 2024 prima di poter assistere all’arrivo di melafonini con display del tutto privo di interruzioni.

La soluzione adottata da Apple sui dispositivi in arrivo non offre delle novità dal punto di vista pratico. Lo spazio recuperato tramite l’eliminazione del notch è particolarmente ridotto, al punto da risultare impercettibile e dunque insignificante.

La somiglianza tra iPhone 13 e iPhone 14 risulta quindi evidente, fatta eccezione per il modulo fotografico posizionato sul retro che, rispetto al modello rilasciato l’anno scorso, risulta più sporgente.