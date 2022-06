Apple presenterà i suoi iPhone 14 durante il mese di settembre ma si parla già da tempo delle caratteristiche dei quattro dispositivi. Le ultime indiscrezioni, inoltre, si sono soffermate sulla produzione dei melafonini che, secondo l’analista Ross Young, sta subendo dei ritardi. L’acquisto dei modelli di punta, a quanto pare, potrebbe risultare particolarmente complicato, soprattutto nelle prime settimane che seguiranno il lancio.

iPhone 14 Max e Pro Max: ritardi nello sviluppo dei dispositivi!

Stando alle notizie riferite da Ross Young, Apple sta subendo un ritardo non indifferente causato dalla mancata ricezione dei pannelli necessari per la realizzazione di iPhone 14 Max e Pro Max. Queste mese, infatti, avranno inizio le spedizioni dei display destinati ai due modelli base ma soltanto a luglio, con un mese di ritardo, saranno avviate le spedizioni dei pannelli per i modelli di punta.

L’analista ritiene che l’intoppo non causerà alcun ritardo nel lancio e che tutti i quattro dispositivi saranno presentati nella stessa occasione. A differenza di quanto emerso nei giorni passati, Apple non lancerà i modelli Max e Pro Max in un secondo momento ma potrebbe comunque subire delle difficoltà nel soddisfare la richiesta iniziale, rendendo così complicato l’acquisto. In un primo momento, il colosso di Cupertino potrebbe quindi essere costretto a fronteggiare la domanda aumentando i tempi di attesa.

La data di lancio dei quattro iPhone resta comunque sconosciuta. Sappiamo già che Apple procederà con il lancio a settembre ma soltanto nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori novità sulla data scelta dall’azienda per la sua presentazione.