Energia è limitata con il motore elettromagnetico: trovato il modo per avere tutto gratis

Purtroppo oggi esistono solo i metodi canonici per produrre energia, la quale dunque non è assolutamente illimitata ma soprattutto gratuita. Tutti coloro che sostengono delle teorie provenienti dal web che porterebbero tutti a pensare ad un motore elettromagnetico per produrre energia senza limiti, non fanno altro che millantare una teoria totalmente non verificata.

Un buon motivo per credere però nell’evoluzione dell’energia ma soprattutto dell’autonomia, sta nelle batterie al grafene, proposta che potrebbe arrivare per il prossimo futuro.

Energia senza limiti: arriva la proposta delle batterie al grafene, come funzionerebbero

L’autonomia potrebbe essere uno dei concetti fondamentali per l’evoluzione dell’energia nel futuro prossimo. Se da un lato ci sono ancora persone che sostengono che un semplice motore elettromagnetico possa essere in grado di alimentare gratuitamente qualsiasi casa o struttura, ci sono tantissimi esperti che hanno dimostrato più volte il contrario. In effetti il concetto di energia illimitata non può attualmente esistere.

Stando a quanto riportato sarebbe sempre più insistente la notizia di alcuni test in merito alle batterie al grafene. Queste nuove unità andrebbero a sostituire quelle agli ioni di litio, ovvero quelle attuali a cui tutti sono abituati. Per le batterie al grafene si auspica un’autonomia di addirittura un’intera settimana, mentre per il processo di ricarica necessiterebbero solo di poche decine di secondi.

Ricordiamo che ora le batterie agli ioni di litio hanno bisogno almeno di un’ora per ricaricarsi nel caso dei top di gamma con ricarica ultra rapida. Inoltre sono soggette ad usura, mentre quelle al grafene sarebbero in grado di tenere un’integrità superiore anche nel futuro.