L’annuncio della Ferrari Daytona SP3 in versione LEGO Technic ha lasciato a bocca aperta tutti i fan del Cavallino e delle storiche costruzioni Danesi. Il modellino, nonostante sia in scala 1:8, mantiene inalterato il fascino della supercar e le sue linee iconiche.

Per raggiungere un tale livello di dettaglio, il brand di Maranello e quello di Billund hanno lavorato a stretto contatto per tutta la fase di progettazione e sviluppo. Grazie a questa sinergia, è nata la versione LEGO Technic della vettura.

La Ferrari Daytona SP3 appartiene alla serie Ultimate Car Concept ed è in scala 1:8. Per costruirla in ogni suo pezzo sarà necessario montare ben 3.778 pezzi. Il risultato finale permetterà di esporre un modello di circa 59 centimetri di lunghezza, 25 cm di larghezza e 14 cm di altezza.

Scopriamo tutti i dettagli, dimensioni e prezzo della nuova Ferrari Daytona SP3 realizzata con i mattoncini LEGO Technic

Sarà possibile acquistare il modello in scala a partire dal primo giugno 2022 sia nei Lego Store che sul sito internet ufficiale. Il prezzo di lancio è fissato a 399,99 euro. Dopo un periodo di esclusiva, dal primo agosto il set arriverà anche in tutti i negozi.

Inoltre, Ferrari e LEGO hanno pensato anche a tutti coloro che volessero approfondire il progetto che ha portato alla nascita della Daytona SP3 LEGO Technic. La storia del progetto è raccontata nel libro “The Sense of Perfection”.

Il libro spiega e mostra tutti i principali progettisti che hanno partecipato agli incontri tra LEGO e Ferrari e in che modo si sono svolti i lavori. Si tratta di un libro pubblicato in solo 5.000 copie che saranno disponibili a partire dal primo giugno 2022 ad un costo di 79.99 euro.