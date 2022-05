Nei giorni scorsi, alcuni post sui social avevano annunciato una collaborazione tra Ferrari e Disney. In particolare, sembravano coinvolti direttamente entrambi i piloti titolari della Scuderia Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Oggi, a distanza di alcune ore, è arrivata la conferma sul progetto avviato tra i due brand. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono diventati dei doppiatori d’eccezione per Lightyear – La vera storia di Buzz.

Il nuovo film della Pixar arriverà nelle sale il prossimo 15 giugno e non vediamo l’ora di scoprire a quali personaggi doneranno la vice i due piloti di Formula 1. Infatti, al momento non si hanno dettagli in merito se non che entrambi hanno doppiato lo stesso personaggio.

I piloti titolari della Scuderia Ferrari hanno registrato un cameo vocale per Disney e appariranno nel nuovo film Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz

Tuttavia, la voce di Charles Leclerc apparirà nella versione in lingua italiana del film mentre quella di Carlos Sainz nella versione quella spagnola. Come mostrato su YouTube, il lavoro da doppiatore è inusuale per Charles e Carlos ma i due piloti sembrano essersi divertiti.

Come commentato da Charles Leclerc: “Un pilota non è mai da solo. Io in pista, sicuramente sono da solo in macchina, ma dietro le quinte ci sono tante persone che mi spingono a superare i limiti e il lavoro di squadra deve sempre essere al primo posto“. Ciò che unisce i piloti Ferrari e Buzz Lightyear è certamente la velocità e, siamo certi, questo tema verrà sottolineato anche nel film.



Ricordiamo che Lightyear – La vera storia di Buzz si inserirà nell’universo narrativo di Toy Story. Il film racconterà le vicende del personaggio che ha portato alla creazione della linea di giocattoli da cui deriva appunto Buzz Lightyear, lo space ranger che tutti conoscono dal 1995.