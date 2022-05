Il nuovissimo superyacht M/Y CIAO, realizzato dalla CRN Yacht è stato varato nella Superyacht Yard Ferretti Group di Ancona. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’armatore, del top management dell’azienda e dei dipendenti con le loro famiglie.

L’imbarcazione è realizzata su misura in base alle esigenze del broker Eduardo Cury, Presidente di Miami Yacht Access. Con una lunghezza di 52 metri, il M/Y CIAO è realizzato completamente in alluminio e presenta un baglio di 9 metri e un gross tonnage di 499.

Il team di CRN ha progetto e realizzato lo yacht lavorando in stretta collaborazione con Omega Architects e Massari Design. I due studi di design e architettura hanno concepito le linee esterne, le zone ospiti esterne e gli interni.

Il M/Y CIAO si sviluppa su quattro ponti e può accogliere a bordo fino a 10 ospiti. È presente una suite armatoriale posta nel main deck e quattro cabine VIP situate nel lower deck.

Grazie all’esperienza e all’attenzione al dettaglio, il CRN M/Y CIAO può essere considerato un’opera sartoriale e artigianale che comunica una personalità sportiva e dinamica. Il ricercato lavoro di design permette di avere linee esterne slanciate che comunicano ulteriormente l’anima sportiva dello yacht.

Le ampie finestrature scure a tutta altezza utilizzare per il ponte principale e l’upper deck regalano una vista mozzafiato a tutti gli ospiti a bordo. Si tratta di una precisa scelta stilistica in quanto rispecchia la volontà dell’armatore di avere confortevoli spazi “en plein air”.

Il team di CRN Yacht definisce il nuovissimo M/Y CIAO un vero e proprio capolavoro di arte nautica. Il progetto coniuga la più alta artigianalità e il saper fare Made in Italy con un profondo know-how e qualità progettuale e costruttiva senza eguali.