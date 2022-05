La Ferrari Daytona SP3 è una delle ultime supercar realizzate dal Cavallino Rampante che, a poche settimane dalla presentazione, ha già stupito tutti. Grazie ad un design unico e sportivo, la vettura incarna assolutamente il DNA del brand e rappresenta il sogno di tutti gli appassionati.

Portarsi a casa una Daytona SP3 non è facile, ma adesso sarà certamente più fattibile. Infatti, Ferrari ha annunciato una collaborazione con LEGO per realizzare la vettura grazie ai mattoncini Lego Technic.

Come da tradizione LEGO, il set è realizzato partendo dai mattoncini ed elementi di costruzione tipici dell’azienda. Non si tratta di modelli pressofusi per realizzare una copia esatta della vettura ma creare modelli che possano unire i due mondi.

Ferrari e LEGO hanno annunciato ufficialmente il debutto della nuovissima Daytona SP3 in versione LEGO Technic

L’obiettivo di LEGO è quello di regalare un’esperienza autentica e coinvolgente ai propri utenti che permetta di scoprire la Ferrari Daytona SP3. I sistemi meccanici come cambio, sterzo, motore e sospensioni funzionano davvero e permettono di regalare ancora più emozioni a chi costruisce il modello.

Il set è stato realizzato in stretta collaborazione tra il team LEGO e quello di Maranello per rendere il progetto quanto più preciso possibile. Le linee esterne, così come quelle interne, sono frutto di un attento scambio di dettagli direttamente con il Centro Stile del Cavallino Rampante e con Flavio Manzoni, Head of Design.

Ricordiamo che le due aziende collaborano ormai dal 1998 e nell’ultimo periodo la partnership si è rafforzata. Basti pensare al lancio dell’esperienza Ferrari Build and Race presso il LEGOLAND California. Fino ad ora sono state presentate diverse vetture Ferrari in versione LEGO tra cui la Enzo e la 599 in scala 1:10 e, nel 2021 è stato creato un set esclusivo LEGO Technic. Questo set è dedicato completamente alla 488 GTE AF Corse #51.