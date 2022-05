Prodotti ritirati: mare contaminato, evitate il menù pesce al ristorante!

Mettiamo in chiaro le cose. Ultimamente di polemiche riguardanti gli alimenti ve ne sono in grande quantità e coinvolgono Kinder, Mars, lasagne, polenta, salame, latte in polvere biscotti, gelati e chi più ne ha più ne metta. Da qualche giorno però sono spuntati ulteriori prodotti ritirati che hanno a che fare anche con il mare. Quali sono? Continuate a leggere per scoprirlo!

Prodotti ritirati: pesce, molluschi e molto di più

La lista è lunga. Dal commercio sono state rimosse innanzitutto le lasagne al ragù per via della presenza di plastica. Il produttore è Piatti Freschi Italia Spa, i marchi coinvolti sono Arte Gastronomica e Bontal. Con queste sono scomparsi anche svariati polli (per via della presenza di Salmonella agona e Salmonella infantis) appartenenti al lotto ‘Pollo allevato a terra origine Italia alette di pollo FQU’, con il numero 0051000478, prodotto da C.A.F.A.R. e scadenza 10-02-2022. Il ritiro ha coinvolto anche il salame cacciatore dell’azienda Villani Spa a causa della presenza di “salmonella e listeria”. In particolare, il lotto interessato è 240222-26/01/22, con marchio di identificazione dello stabilimento/produttore CE It 68 L. Attenzione, il salame cacciatore viene venduto sfuso in pezzi da 170g (Lotto cartone 1326212).

Passiamo ora all’ambito marino. La legge ha richiamato i tranci di pesce spada surgelati della marca spagnola Noriberica per tracce di mercurio (rischio chimico) oltre i limiti consentiti dalla legge. Il lotto di produzione incriminato è P22-059-76. A fargli compagnia ci sono anche le vongole, salve dalla raccolta per via della salmonella presente in esse. I molluschi provengono dalla Pialassa della Baiona (area naturale protetta situata nel territorio del Comune di Ravenna).