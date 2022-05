Prodotti ritirati: non più Kinder e Mars, nella lista nera compaiono biscotti e lasagne

Se prima il capitolo “Prodotti ritirati” aveva come protagoniste le due aziende Ferrero e Mars con cioccolato e gelati, ora l’attenzione si sposta su biscotti e lasagne di note aziende. Sembra proprio che la retta via per uscire da questa situazione sia ancora molto lunga e continuerà per settimane.

Prodotti ritirati: fuori dal commercio due nuovi alimenti

La situazione sta peggiorando sempre di più. Tanto che l’EFSA, la European food safety authority, ha avviato una maxi indagine anche in Italia. Lo scopo ovviamente è di tenere sotto controllo le irregolarità o la mancanza di applicazione delle norme di sicurezza.

Ma passiamo al dunque. I prodotti ritirati in questione sono le gallette di riso ricoperte da uno strato di cioccolata. Gli snack si chiamano “Rice Cackes” e sono prodotti dalla Strauss-Elite. Lo stabilimento ha sede in Israele, ma l’alimento è anche negli scaffali dei supermercati in Italia, dell’azienda di Roma BET KOSHER SAS di Alberto Terracina.

Questa volta la salmonella ha colpito:

– Gallette di riso al cioccolato al (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Biscotti con gocce di cioccolato Elite (cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr.

Rimanendo sempre in tema prodotti ritirati, anche le confezioni di lasagne al ragù hanno subito delle accuse. Sembra che in questo caso al loro interno vi sia della plastica. Il produttore è Piatti Freschi Italia Spa, mentre i marchi Arte Gastronomica e Bontal.