Sony ha rivelato alcuni dei giochi che saranno inclusi come parte di PlayStation Plus una volta che i suoi nuovi livelli di abbonamento inizieranno a giugno 2022 in un post sul suo PlayStation Blog e gli elenchi sono piuttosto lunghi. Per riassumere, il piano Essentials è essenzialmente lo stesso di PS Plus; offre le stesse funzionalità, come una selezione a rotazione di download di giochi gratuiti ogni mese, sconti PSN, accesso multiplayer e salvataggi su cloud. Il piano Extra aggiunge fino a 400 titoli scaricabili per PlayStation 4 e PlayStation 5 a tutto il pacchetto Essentials.

Premium (Deluxe nelle regioni che non supportano lo streaming cloud) include tutti i vantaggi di Essentials ed Extra, oltre al supporto per lo streaming di giochi per PlayStation 3, lo streaming e i giochi scaricabili per PlayStation 2 e PSP, prove di gioco complete a tempo e PlayStation Now- streaming di giochi in stile per una varietà di giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4. Gli omaggi PS Plus di giugno sono ancora tenuti nascosti per il momento, ma l’elenco di partenza dei titoli PS4 e PS5 idonei per i clienti Extra e Premium (o Deluxe) è ancora piuttosto considerevole.

PlayStation Plus, il nuovo servizio arriva a giugno

I membri di PS Plus Extra e Premium (o Deluxe) avranno accesso a un’ampia gamma di giochi di sviluppatori di terze parti e alle risorse di proprietà di PlayStation. Le avventure leggendarie di Fromsoft come “Bloodborne” e il recente remake per PS5 di “Demon’s Souls” sono in cima alla lista, così come altri preferiti come “Returnal” roguelike di Metroid, “God of War” del 2018, “Marvel’s Spider-Man” e lo spin-off “Miles Morales”, e persino cult come “Medieval”.

I membri Premium (o Deluxe) avranno anche accesso a titoli precedenti che vanno dalla PlayStation originale alla PS3, oltre a prove a tempo di 2 ore di versioni complete. Per iniziare, i giochi di prova includeranno nomi famosi come “Horizon Forbidden West”, “Tiny Tina’s Wonderland” e “Cyberpunk 2077”, con altri giochi non divulgati a seguire.