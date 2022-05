Uno dei tantissimi punti vendita Carrefour dislocati sul territorio nazionale, è stato ufficialmente venduto ad un’altra realtà; stiamo parlando del negozio sito a Frosinone, in particolare all’interno del centro commerciale “Le Sorgenti“.

La conclusione dell’affare è stata ratificata il mese scorso, la cessione è avvenuta a favore del gruppo Gros-Romano Supermercato, una realtà particolarmente diffusa nel Centro Italia, con oltre 18 punti vendita ed un fatturato che supera il miliardo di euro. Il nuovo marchio, che sostituirà definitivamente Carrefour, ma solo in loco, sarà IperDem.

Carrefour: ma quali sono le offerte attuali?

Se siete soliti recarvi presso i negozi Carrefour per i vostri acquisti, potete dormire sonni tranquilli, la catena non è destinata a chiudere, anzi ha innalzato il livello di sfida nei confronti delle dirette concorrenti, proponendo incantevoli sconti applicati anche sulla tecnologia mobile.

Il focus è mirato più che altro sulla fascia intermedia, la quale vede coinvolgere Motorola Moto E40 a soli 169 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 10 Pro al prezzo di 329 euro, oppure uno Xiaomi Redmi Note 10 5G disponibile a 249 euro, per finire con Xiaomi Redmi Note 10S a 279 euro o Galaxy A22 di Samsung al prezzo di 249 euro.

Tutti i modelli elencati sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, che comprendono la garanzia della durata complessiva di 24 mesi, ed anche la variante no brand. Per maggiori informazioni in merito all’ottimo volantino Carrefour, ricordiamo essere necessario collegarsi direttamente al sito ufficiale.