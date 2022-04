GeForce Now è la piattaforma di streaming di giochi di Nvidia, progettata per lo streaming di giochi per PC basati su Windows su piattaforme desktop e mobile. Nvidia ha recentemente aggiornato il suo servizio GeForce Now, che ora include un software Mac nativo M1.

GeForce Now è disponibile tramite browser Web (molti dei quali nativi M1) da alcuni mesi, proprio come Google Stadia o Amazon Luna, ma l’applicazione nativa GeForce Now è sempre stata il metodo migliore per utilizzare il servizio. Secondo Nvidia, ‘l’aggiornamento cloud più recente consente al software GeForce NOW macOS di supportare in modo nativo il chip Apple M1’. Questo aggiornamento riduce il consumo energetico, accelera i tempi di avvio delle app e migliora l’esperienza complessiva di GeForce NOW su MacBook, iMac e Mac Mini basati su M1.’

Nvidia GeForce Now, l’app è disponibile per il download

A parte le modifiche specifiche per Mac, l’app GeForce ora presenta una nuova riga ‘Genere’ nella parte inferiore dell’interfaccia Giochi, che potrebbe aiutarti a organizzare la tua raccolta di giochi. C’è anche un nuovo Streaming Statistics Overlay che contiene i dati FPS dal server e ciò che ottieni sul tuo computer. Ciò potrebbe aiutarti a determinare se le tue cattive prestazioni di gioco sono correlate alla tua connessione di rete o al gioco stesso.

Inoltre, Nvidia ha introdotto 14 nuovi giochi nel servizio, tra cui Dune: Spice Wars, Holomento, Galactic Civilizations II: Ultimate Edition, SOL CRESTA e Romans: Age of Caesar. L’aggiunta più importante è molto probabilmente Lost Ark, un gioco di ruolo d’azione online del 2019 prodotto da Amazon Games.

GeForce Now ha fatto notizia all’inizio di quest’anno quando ha aggiunto Fortnite come titolo supportato e poiché GeForce Now è accessibile su dispositivi iOS tramite Safari, il nuovo supporto ha riportato ufficialmente Fortnite su iPhone e iPad. Il gioco è stato inizialmente rimosso dall’App Store quando Epic Games ha eluso la ripartizione delle entrate di Apple per gli acquisti in-app ed è improbabile che la versione nativa venga ripubblicata presto.