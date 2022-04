I servizi di streaming devono ancora sostituire completamente la televisione in diretta e, per coloro che desiderano colmare il divario, esistono alcune piattaforme che combinano il meglio di entrambi i mondi. YouTube TV ti consente di avere accesso ai canali TV in diretta che vengono trasmessi in streaming su Internet. Ora, un recente aggiornamento includerà un selettore di account dall’aspetto piuttosto insignificante, ma molto apprezzato.

Gli utenti di YouTube TV che hanno installato l’app sulla TV noteranno una nuova pagina di selezione dell’account. È essenzialmente lo stesso dei selezionatori di profili che si trovano sulla maggior parte degli altri servizi di streaming moderni: ti chiederà ‘Chi sta guardando?’ e presentarti una selezione di account tra cui scegliere, oltre alla possibilità di aggiungerne un altro. È pensato per essere un modo più semplice per i membri della famiglia di guardare YouTube TV utilizzando i propri account anziché condividerne uno solo per tutti.

YouTube TV ti permette di scegliere l’account da utilizzare

Se stai utilizzando il servizio per te stesso e sei abituato a come funziona ora, potrebbe sembrare un passaggio extra non necessario quando avvii l’app, quindi se sei curioso, puoi disabilitarlo: vai su ‘Impostazioni ‘ che si trova immediatamente sotto il selettore dell’account. Questa è sicuramente una soluzione molto migliore se condividi l’app con più persone nella stessa casa.

Quando si tratta di quando puoi aspettarti che questo sia disponibile, YouTube afferma che la funzionalità ‘raggiungerà i tuoi account gradualmente’: molto probabilmente lo riceverai entro le prossime settimane. Tuttavia, potrebbe richiedere più tempo rispetto al paesi in cui ti trovi poichè l’aggiornamento non sarà disponibile per tutti gli utenti all’inizio.