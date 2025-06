Amazon Prime Gaming: scopriamo i sei giochi in regalo

Amazon ha deciso di fare una sorpresa ai suoi utenti appassionati di videogame. In particolare, in occasione del Prime Day 2025, previsto dall’8 all’11 luglio, l’e-commerce ha deciso di anticipare i festeggiamenti. In particolare, per gli abbonati a Prime Gaming. Da oggi, 17 giugno, e fino al 7 luglio, gli utenti potranno riscattare gratuitamente sei nuovi giochi. Titoli che si aggiungono ai titoli gratuiti già resi disponibili nel corso del mese di giugno. Anche se la selezione non è particolarmente ampia, presenta comunque alcuni titoli di spicco. Tra cui spicca TOEM, un affascinante indie tutto in bianco e nero che ruota attorno alla fotografia. Insieme alla trilogia Tomb Raider I-III Remastered. A completare l’offerta ci sono altri giochi che faranno sicuramente gola agli appassionati di generi diversi. Come Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition, Saints Row 2, Saints Row 4: Re-Elected e Star Wars: Rebellion.

Amazon offre nuovi giochi gratuiti ai suoi utenti

Tali titoli, offerti in collaborazione con GOG e Amazon Games App, saranno riscattabili tramite chiavi da attivare sulle rispettive piattaforme. Per approfittare di tale promozione esclusiva, basta essere abbonati ad Amazon Prime. E poi accedere al portale Prime Gaming. Una volta effettuato l’accesso, è sufficiente selezionare il gioco desiderato, riscattarlo e seguire le istruzioni. In tal modo si procede all’attivazione tramite il codice fornito. I giochi così ottenuti saranno associati permanentemente alla propria libreria digitale. Senza scadenze o limiti di utilizzo futuri.

La strategia di Amazon per accompagnare l’avvicinarsi del Prime Day con contenuti digitali gratuiti si conferma vincente. L’azienda offre così valore aggiunto ai suoi clienti e mette in risalto le potenzialità del servizio Prime Gaming. Tale iniziativa rappresenta un’occasione perfetta per scoprire o riscoprire titoli di qualità. Con i titoli offerti, Amazon dimostra il suo impegno nel rispondere alle esigenze di molti dei suoi utenti. Il consiglio è di non lasciarsi sfuggire tale opportunità per arricchire la propria libreria gaming. La quale può arricchirsi senza spendere un centesimo.