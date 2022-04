Durante il mese di marzo Realme ha presentato in veste ufficiale in Cina alcuni nuovi smartphone di fascia media. Tra questi, c’è il nuovo Realme 9 5G, il quale si appresta ormai ad arrivare ufficialmente anche sul mercato europeo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita ufficiale.

Realme presenterà a breve in Europa il nuovo Realme 9 5G: ecco svelato il prezzo

Il noto produttore cinese si appresta ad annunciare anche in Europa il suo nuovo smartphone di fascia media con supporto alle reti di quinta generazione. Come già accennato, infatti, si tratta del nuovo Realme 9 5G e dovrebbe essere svelato il prossimo mese.

Sul sito web GSMarena è stato riportato in queste ore quello che sarà presumibilmente il prezzo di vendita ufficiale dello smartphone. Si parla di 278 euro per la versione con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Per il momento però non sappiamo con esattezza in quanti tagli di memoria sarà disponibile lo smartphone in Europa.

Staremo a vedere. Il nuovo Realme 9 5G dispone comunque di un ampio display IPS LCD da 6.5 pollici con refresh rate a 90Hz, le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Dimensity 810, mentre la batteria ha una capienza di 5000 mAh con ricarica rapida da 18W.

Vi ricordiamo che l’azienda potrebbe presentare ufficialmente in Europa anche il nuovo Realme 9 SE. Quest’ultimo si distingue da tutti i device di questa serie in quanto può vantare la presenza di un refresh rate di 144Hz e un touch sampling rate di 240Hz.