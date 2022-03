Il produttore cinese Realme propone sempre ottimi smartphone al giusto prezzo. Qualche settimana fa l’azienda ha ufficializzato a livello globale i nuovi Realme 9 Pro e Realme 9 Pro Plus, ma ora è arrivato il turno dei nuovi Realme 9 5G e Realme 9 SE 5G.

Realme 9 SE 5G: Speed Edition ad un super prezzo

Realme 9 SE 5G è uno degli ultimi arrivati in casa Realme e si distingue rispetto agli altri per un guizzo in più dal punto di vista delle prestazioni. SE sta infatti per Speed Edition e il nuovo modello può infatti contare sul doppio dei core sul processore e da una GPU Adreno 642L. Sono poi sempre presenti tagli di memoria con 6/8 GB di RAM LPDDR4X dual channel e 128 GB di storage interno UFS 2.2.

Le novità prestazionali non finiscono qui, dato che sul fronte il display può vantare la presenza di un refresh rate di addirittura 144Hz e un touch sampling rate di 240Hz. Rispetto al modello Pro, risulta un poi indietro il comparto fotografico, che qui è costituito da un sensore principale da 48 MP più due sensori da 2 MP ciascuno. È possibile registrare video fino al 4K a 30 fps.

Realme 9 5G: processore Dimensity e supporto al 5G

Realme 9 5G è l’ultimo smartphone ufficializzato dall’azienda. Rispetto al modello SE, questo device ha meno pretese ma sempre una buona scheda tecnica. Sotto al cofano troviamo ad esempio il SoC MediaTek Dimensity 810 in grado di supportare le reti 5G. Abbiamo poi 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage interno UFS 2.1. Il comparto fotografico è pressoché lo stesso con tre fotocamere da 48+2+2 MP, ma qua manca la possibilità di registrare video fino al 4K.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device di casa Realme saranno disponibili all’acquisto inizialmente in India secondo i seguenti prezzi: