Nostradamus: il peggio deve ancora venire, il profeta lo ha già previsto

Se il passato vi spaventava, allora tenetevi forti per il futuro perché il profeta Nostradamus ha previsto il peggio per i prossimi anni. L’universo ha deciso di mettersi contro l’intera umanità e di portarla ai limiti della sopportazione. A quale disastro irreparabile assisteremo stavolta e cosa ci accadrà a breve?

Nostradamus: le verità sul futuro emersa dalle scritture

Il nostro futuro è tutto scritto nel manuale di Nostradamus “Profezie”, volume del 1555 composto da 947 quartine. Insomma, già esausti per esser stati coinvolti in una serie di catastrofi naturali e non, dobbiamo prepararci ad una nuova sequenza di tragiche avventure. Ecco cosa succederà secondo l’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese, anche conosciuto come Michel de Notre-Dame.