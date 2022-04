L’offerta WindTre GO con 150 GB di traffico dati è ancora online per i clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero. Il gestore continua a proporla a un costo particolarmente ridotto, che sfida i rivali e avvantaggia i nuovi clienti interessati.

Passa a WindTre: minuti, SMS e 150 GB con l’offerta GO!

Ad avere la possibilità di ottenere la straordinaria offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay sono tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

A un costo di soli 8,99 euro al mese, i clienti hanno la possibilità di ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. Sono inclusi nel prezzo i servizi utili, come: la navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio ti ho cercato. WindTre blocca automaticamente i servizi a sovrapprezzo così da tutelare tutti i clienti dalle spese aggiuntive.

L’offerta in questione è soltanto una delle opzioni disponibili per i clienti Iliad e MVNO, i quali possono scegliere tra varie tariffe che, oltre a garantire ottimi contenuti, prevedono dei costi di rinnovo particolarmente irrisori. Nella maggior parte dei casi si tratta di offerte disponibili in modalità Easy Pay, quindi con pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.