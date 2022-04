Whatsapp: spiare qualcuno nel 2022 è un gioco da ragazzi, ecco come fare

Qualcosa non vi quadra e dovete a tutti i costi scoprire cosa c’è che non va nel vostro partner? Vi starà tradendo? Starà tramando qualcosa alle vostre spalle? Beh, sappiate che in ogni caso spiarlo non è la soluzione migliore, anzi. SOLTANTO NEL CASO IN CUI NON DOVESSE ESSERCI ALTRA ALTERNATIVA, allora vi consigliamo un’app utile per spiare Whatsapp di un altro utente. Ma RICORDATE, trattasi di un atto illegale che può essere punito penalmente in quanto lesivo del diritto alla privacy.

Whatsapp: questa app vi aiuterà a raggiungere il vostro obiettivo

Come dicevamo, spiare Whatsapp altrui è un atto illegale e lo si può confermare direttamente nella citazione dell’articolo 15: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge“. Pertanto ci avvaliamo di ogni responsabilità.

Detto questo, mSpy è l’applicazione “spia” per eccellenza. Essa è in grado di spiare Whatsapp a distanza, ma anche di prevenire telefonate da numeri pericolosi e di tracciare il GPS del dispositivo in modo da poter verificare se esso si trova in zone rischiose e così tutelarlo. Ma come funziona? Basterà: