Tutti gli utenti possessori di una delle console da gaming di casa Sony potranno approfittare delle promozioni e offerte di questo weekend. Sul PlayStation Store, in particolare, è possibile trovare diversi giochi molto noti con notevoli, tra cui open world e sparatutto.

PlayStation Store: ecco le migliori offerte disponibili in questo fine settimana

Il colosso Sony propone spesso per le sue console numerose offerte anche di videogiochi molto apprezzati e noti. Come già accennato, in particolare, questo weekend è piuttosto ricco di titoli importanti tra cui open world e sparatutto.

Il primo di questi è Watch Dogs: Legion sia per PS4 sia per PS5. Il gioco è offerto ad un prezzo di 19,59 euro, ovvero con uno sconto del 72% (il suo prezzo iniziale era di 69,99 euro). Questo titolo è inoltre offerto in sconto assieme a Assassin’s Creed Valhalla. Il bundle avrebbe un costo di 129,99 euro, ma con gli sconti è ora disponibile a 45,49 euro.

L’open World della saga di Assassin’s Creed è poi disponibile in bundle anche con un altro titolo. Si tratta del videogioco Immortal Fenyx Rising e il bundle è offerto in sconto sempre ad un prezzo di 45,59 euro con un risparmio del 65%. Troviamo poi sullo store il titolo DOOM Eternal Standard Edition, il quale viene proposto ad un prezzo di 15,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro (con uno sconto complessivo pari al 60%). Segnaliamo infine il videogioco Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction e Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Deluxe Edition. Questi ultimi sono disponibili all’acquisto rispettivamente a 32,49 euro e 41,99 euro, con degli sconti pari al 35% e al 30%.