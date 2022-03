Per tutti i possessori di una delle ultime console da gaming di casa Sony c’è una bella opportunità. Sara infatti possibile avere in regalo il servizio Apple TV+ sia su PS4 sia su PS5. Tuttavia, sarà possibile sfruttare questa iniziativa per un periodo di tempo limitato. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli e cosa occorre fare per usufruire della nuova iniziativa di Sony.

Apple TV+ in regalo a tutti gli utenti possessori di PS4 e PS5: ecco cosa fare

Il noto colosso giapponese propone molto spesso diverse iniziative interessanti per i suoi utenti. Come già accennato, in questi giorni gli utenti possessori di una delle ultime console potranno riscattare gratuitamente il servizio Apple TV+. In particolare, per i possessori di PS4 sarà possibile avere gratis 3 mesi al servizio, mentre per i possessori di PS5 si potranno richiedere addirittura 6 mesi.

Potranno usufruire di questa iniziativa tutti i nuovi utenti del servizio video di casa Apple. Per richiedere i mesi di visione gratuiti, però, ci sarà un periodo di tempo limitato. Si potrà infatti richiederlo soltanto fino al prossimo 22 luglio 2022.

Gli unici requisiti richiesti sono possedere un account a PlayStation Network e un ID Apple. Dopo di che, come riportato sul sito ufficiale di Sony, basterà seguire questi passaggi:

• Trova Apple TV App tramite la scheda TV e video della tua console PS4.

• Scarica e apri Apple TV App e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

• Accedi con il tuo ID Apple o crea un ID Apple se ancora non ne possiedi uno.

• Goditi la prova gratuita estesa di Apple TV+.