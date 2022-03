In casa WindTre i Giga non mancano mai. Il gestore è ormai noto per le sue offerte ricche di contenuti, tra i quali abbondanti quantità di giga di traffico dati da utilizzare per la navigazione.

Buona parte delle offerte presenti in listino includono nel prezzo soglie molto alte ma alcune si distinguono per il costo di rinnovo particolarmente irrisorio. Purtroppo le tariffe low cost non sono rivolte indistintamente a tutti i nuovi clienti. La WindTre GO che permette di ricevere 150 GB al mese, ad esempio, è disponibile soltanto per coloro che procedono con la portabilità del numero da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre GO: come attivare l’offerta con 150 GB al mese!

I nuovi clienti provenienti da uno dei gestori appena elencati hanno la possibilità di attivare la straordinaria offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay a un costo di soli 8,99 euro al mese.

La tariffa permette di ottenere ogni mese una quantità illimitata di minuti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

L’attivazione può essere effettuata accedendo al sito ufficiale del gestore. Sarà sufficiente specificare l’operatore di provenienza e indicare la tariffa da attivare, per poi affrontare le spese necessarie. I costi dovranno essere saldati tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.