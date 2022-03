WindTre propone ai suoi abbonati alcune tra le migliori promozioni nel campo della telefonia mobile. I clienti che decidono di attivare una tariffa con il provider arancione potranno beneficiare di alcune soluzioni alternative a Iliad ed alla sua Giga 120. Ancora nel mese di marzo, ad esempio, gli abbonati potranno scegliere la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

Questa promozione del provider arancione prevede per tutti i suoi clienti consumi quasi illimitati per le soglie di consumo con il vantaggio di un prezzo da ribasso.

Il ticket previsto per tutti gli abbonati prevede del dettaglio chiamate e SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica, senza alcuna soglia, con la presenza di 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione sarà di 7,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

Tutti gli abbonati che decidono di attivare questa soluzione di WindTre dovranno rispettare alcune condizioni. In linea con altre ricaricabili low cost, i clienti dovranno ad esempio aggiungere alla quota mensile anche un costo una tantum di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Anche in questo caso, inoltre, tutti gli abbonati interessati a WindTre dovranno effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad. Tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile potranno procedere con l’attivazione della stessa presso uno degli store ufficiali del provider presente su tutto il territorio nazionale. Allo stato attuale, il gestore non garantisce ai suoi abbonati l’attivazione online sul sito ufficiale.