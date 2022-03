WindTre non si lascia intimorire delle promozioni di Iliad e dal ritorno della sua ricaricabile di riferimento a listino, la Giga 120. Il provider arancione vuole essere sempre appetibile per tutti i nuovi abbonati ed ha pensato in tal senso ad una nuova e ricca ricaricabile per la telefonia mobile. I clienti che optano per il cambio operatore potranno ora scegliere la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost anche a marzo

La WindTre Go Unlimited Star+ è forse la migliore promozione del momento per la telefonia mobile. I clienti che beneficiano di questa tariffa potranno ricevere consumi senza limiti ai costi più bassi del mercato.

Nel dettaglio, Iliad propone per tutti i suoi clienti un pacchetto che prevede Giga senza limiti per navigare in internet con le soglie del 4G con chiamate senza limiti verso tutti ed SMS da inviare a chiunque. Il prezzo per il rinnovo della promozione sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

La WindTre Go Unlimited Star+ prevede anche alcune garanzie per tutti i clienti. In primo luogo gli abbonati potranno beneficiare di u costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. A differenza del passato, quindi, il provider si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione sui costi, almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

Gli abbonati che scelgono questa tariffa dovranno versare una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Necessaria la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.