WindTre regala Giga illimitati con la sua straordinaria offerta Young + 5G con Easy Pay. Tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno la possibilità di attivare la tariffa a un costo davvero conveniente. Inoltre, il gestore permette di scegliere tra due versioni differenti.

Passa a WindTre con l’offerta Young + 5G e ricevi Giga illimitati!

Il gestore WindTre riserva alcune delle sue migliori offerte ai clienti più giovani. La WindTre Young + 5G con Easy Pay è infatti rivolta esclusivamente ai clienti under 30, i quali possono accedere al sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei punti vendita per poi procedere con l’acquisto della nuova SIM. I nuovi clienti potranno procedere con l’attivazione della tariffa a prescindere dal gestore di provenienza, anche richiedendo una nuova linea.

L’offerta Young + 5G con Easy Pay prevede una spesa di rinnovo di soli 14,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In più l’operatore regala Giga illimitati da utilizzare per tutte le app social, chat, mappe, video e musica.

La tariffa è disponibile anche in una versione più economica. In questo caso sarà necessario affrontare una spesa di rinnovo di 11,99 euro al mese e si avranno a disposizione i seguenti contenuti: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 80 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. WindTre include comunque una quantità illimitata di Giga per tutte le app.