Iliad e Codacons, arriva la decisione: lo spot della fibra ritorna in TV

Iliad sta attraversando un periodo ottimo dal punto di vista della resa della sua promozione in fibra ottica. Ovviamente tutto è stato danneggiato leggermente dalla questione che ha visto necessaria la rimozione dello spot pubblicitario dalla TV.

Il Codacons infatti ha dichiarato la pubblicità ingannevole, a causa di mancanza di trasparenza. Il Giurì nominato per risolvere la questione ha indicato che tutto andasse bene tranne alcune specifiche tecniche difficilmente comprensibili per l’utente finale. Una volta sistemate dunque queste poche situazioni, la pubblicità potrà ritornare in onda ufficialmente.

Iliad: La pubblicità può ritornare, ecco le dichiarazioni ufficiali da parte del gestore

Iliad ha dichiarato di voler in ogni modo curare la propria comunicazione seguendo le indicazioni dettate “in modo completo e quanto più semplice e chiaro possibile, per non complicarne ulteriormente la comprensione”.

Sono poi arrivate nuove dichiarazioni da parte di Iliad in merito alla comunicazione da parte del Giurì:

“Sono state pubblicate le motivazioni IAP relative al dispositivo che ha recentemente avuta ampia diffusione, assolvendo pienamente iliad rispetto alle condizioni economiche dell’offerta fibra e avanzando la richiesta di chiarire alcune caratteristiche tecniche della stessa, in quanto potrebbero risultare di non immediata comprensione per gli utenti. La comunicazione iliad è orientata a fornire le info tecniche in modo completo e semplice, proprio al fine di non complicarne ulteriormente la comprensione. Inoltre, la scelta dell’operatore di comunicare sempre in modo chiaro, lo posiziona in modo molto più trasparente rispetto a competitor che dimostrano ancora una volta di agire con la sola volontà di screditarne l’azione”.