Se il vostro sogno è quello di diventare un magnate del petrolio, con Drill Deal – Oil Tycoon potrete realizzarlo. Il titolo permette a tutti di sviluppare il proprio business delle trivellazioni petrolifere e diventare ricchi.

Il debutto di Drill Deal – Oil Tycoon in versione definitiva è previsto su PC il prossimo 9 marzo. I giocatori possono già aggiungere il titolo alla propria lista dei desideri su Steam in attesa della data di rilascio.

Drill Deal – Oil Tycoon presenta delle meccaniche di gioco tipiche del genere strategico con particolare attenzione all’aspetto economico. L’obiettivo dei giocatori è quello di gestire le piattaforme di estrazione e partire da zero per costruire il proprio impero.

Drill Deal – Oil Tycoon è un nuovo titolo gestionale che permetterà di creare un impero fondato sulle trivellazioni petrolifere

Il gameplay presenterà elementi presi dai giochi gestionali ma potrà anche contare su elementi dal forte impatto comico. La grafica voxel aiuta a rendere il titolo più divertente, rendendo ancora più simpatiche le sfide con gli imprevisti.

Tutti questi aspetti sono già ben noti ai giocatori PC in quanto, a metà 2020, il team di sviluppo ha rilasciato la missione Drill Deal: Borehole su Steam. Nonostante si trattava di una versione Alpha, l‘accoglienza è stata positiva con oltre l’86% delle recensioni positive.

Da allora il titolo è stato costantemente ampliato e migliorato ed è finalmente pronto per il debutto ufficiale. Ricordiamo che lo sviluppo del titolo è stato curato da A2 Softworks, uno studio polacco noto per Gatewalkers, un action RPG cooperativo. La pubblicazione per PC invece è affidata a Manager Games S.A. e Red Dev Studio S.A. Nei prossimi mesi inoltre, il titolo arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S and Nintendo Switch.