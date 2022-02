Intesa Sanpaolo alle corde: una nuova truffa phishing svuota le carte di credito

Purtroppo non si parla d’altro: sono talmente frequenti le truffe sui conti correnti e sulle carte di credito, che bisogna tenersi aggiornati per evitarle. Gli utenti da diversi giorni stanno infatti chiacchierando in merito al nuovo tentativo di truffa che si starebbe diffondendo rapidamente. Intesa Sanpaolo sarebbe il principale obiettivo dei malviventi, in quanto principale emittente delle varie carte di credito sul territorio italiano.

Il testo in questione parla di un blocco del conto risolvibile solo inserendo di nuovo le proprie credenziali di accesso. L’obiettivo però sarà solo quello di svuotare rapidamente i conti correnti, il tutto in pochi minuti e senza che i proprietari se ne accorgano.

Intesa Sanpaolo: la nuova truffa avanza con questo messaggio

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :