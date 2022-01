A partire dallo scorso 21 gennaio 2022 l’operatore Vodafone Italia ha modificato il proprio portafoglio di offerte per alcuni giù clienti convergenti, eliminando nello specifico la Infinito Special Edition.

Non preoccupatevi, continuano ad essere disponibili tutte le altre offerte con prezzi mensili che partono da 10 euro e arrivano a 14 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Infinito Special Edition non più attivabile dai già clienti convergenti

Infinito Special Edition offriva ai clienti in target minuti, SMS e Giga illimitati con abilitazione al 5G che grazie alla convergenza Family Plan diventavano utilizzabili alla massima velocità. Oltre a questa chiusura, continuano invece le altre promo dedicate ai già clienti Vodafone che cambiano offerta attivando una di quelle con prezzi personalizzati con minuti, SMS e Giga illimitati 5G della gamma Infinito Special Edition.

L’attuale portafoglio, nello specifico, è composto dalle offerte denominate Infinito Gold Special Edition, Infinito Black Special Edition e Infinito Black Plus Special Edition. Vodafone Infinito Gold Special Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati di traffico dati anche in 5G con velocità massima di 10 Mbps, e in più 200 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea.

Vodafone Infinito Black Special Edition include invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati alla massima velocità disponibile fino alla tecnologia 4G, 4.5G e 5G, e in più anche 500 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea. Vodafone Infinito Black Plus Special Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, Giga illimitati alla massima velocità disponibile fino alla tecnologia 4G, 4.5G e 5G e in più, a differenza delle altre, anche minuti illimitati di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.