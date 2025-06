Vodafone lancia giga illimitati in 5G a 29,99€ al mese!

Essere sempre connessi ormai non è più solo una comodità, è diventata una necessità. Che si tratti di lavorare in mobilità, ascoltare musica mentre si cammina, fare una videochiamata con un amico lontano o semplicemente scrollare un po’ di contenuti durante una pausa, la connessione deve esserci. E deve essere veloce, stabile e senza pensieri.

Vodafone ridisegna la mobilità digitale

L’offerta di Vodafone va proprio in questa direzione: 29,99 euro al mese per avere giga illimitati in 5G, minuti e SMS senza limiti e una serie di vantaggi pensati per chi ha bisogno di libertà totale. Attivarla online è ancora più semplice, e ti mandano la SIM gratis, senza costi di spedizione. Il costo di attivazione è di 9,99 euro, ma considerando tutto quello che è incluso, è più un dettaglio che un ostacolo.

Per quanto riguarda i giga, non si tratta solo di “tanti”. Parliamo proprio di illimitati, a patto ovviamente di farne un uso corretto e coerente, come specificato nelle condizioni generali. La rete 5G è disponibile in tantissime città italiane e per accedervi serve un telefono abilitato e trovarsi in una zona coperta, ma una volta rispettati questi requisiti, la velocità è davvero notevole.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di utilizzare parte dei tuoi giga anche all’estero. Se ti trovi nei Paesi dell’Unione Europea, puoi usare fino a 37,8 giga senza costi aggiuntivi. E se i tuoi spostamenti ti portano più lontano, magari per lavoro o per un viaggio importante, hai a disposizione 500 minuti per chiamare dall’Italia verso Paesi extra UE come Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, India, Brasile e tanti altri.

Inoltre, con l’opzione Travel Mondo inclusa ogni mese, puoi continuare a usare il telefono anche fuori dall’Europa in più di settanta Paesi tra America, Asia, Oceania e Africa, senza dover aggiungere pacchetti o fare attivazioni extra. È una comodità non da poco, soprattutto quando non vuoi restare scollegato nemmeno per un attimo.

Una rete piena di vantaggi

Il bello di questa offerta è che cerca di anticipare i bisogni, anche quelli meno evidenti. Come proteggerti mentre navighi grazie a Rete Sicura, oppure farti risparmiare ogni mese con Vodafone Club, un programma che include sconti reali su rifornimenti, shopping e altro ancora. Anche la priorità di accesso alla rete mobile, specialmente nei momenti in cui c’è più traffico, fa davvero la differenza quando serve stabilità.

E per chi è stufo di ricaricare manualmente, c’è anche l’opzione dell’addebito automatico su carta o PayPal. Così non ti ritrovi mai senza credito quando meno te lo aspetti. A completare il tutto, Vodafone blocca il prezzo dell’offerta per 24 mesi se scegli questo metodo di pagamento: una promessa che oggi, tra rincari e aggiornamenti continui, è quasi una rarità.

In definitiva, è un’offerta pensata per chi non vuole limiti, né sorprese. Una specie di passaporto digitale che ti accompagna ovunque, senza rallentamenti, senza interruzioni e con qualche bonus in più che rende tutto ancora più comodo.