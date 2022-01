Linux Mint è una delle distribuzioni Linux desktop più popolari, con una base Ubuntu e molte alternative di ambiente desktop. Linux Mint 20.3 è in fase di beta testing da un po’ di tempo, ma la versione finale è ora pronta per il download.

Linux Mint 20.3 è basato su Ubuntu 20.04.5 LTS e utilizza la stessa versione del kernel Linux v5.4, quindi riceverà aggiornamenti software cruciali fino ad aprile 2025. Puoi utilizzare gli ambienti desktop Cinnamon, MATE o XFCE, tutti dotati di un’interfaccia simile a Windows con programmi basati su GTK.

Linux Mint 20.3: puoi scaricare l’immagine da diversi mirror

Il più grande aggiornamento di Mint 20.3 in tutte le edizioni è il nuovo tema ‘Mint-Y’, che presenta colori grigi più luminosi, barre del titolo/controlli delle finestre più grandi e angoli delle finestre arrotondati. I pulsanti della finestra erano decisamente piccoli prima, quindi questo è un aggiornamento piacevole, anche se potrebbe ricordare l’ambiente desktop convenzionale di Gnome Shell.

Se non ti piace il nuovo look, puoi ripristinare quello vecchio installando il pacchetto ‘mint-themes-legacy’. Alcune applicazioni, come Celluloid e il visualizzatore di immagini, ora utilizzano un tema scuro per impostazione predefinita.

Questa edizione del desktop Cinnamon include alcune modifiche utili, come il supporto di più account/sorgenti nell’applet del calendario, design aggiornato per la finestra di dialogo ‘Esegui’ e miglioramenti al file manager di Nemo. Una nuova app Library consente l’accesso istantaneo a documenti recenti con avanzamento della lettura preservato, simile a un’app di e-reader.

Linux Mint deve ancora creare un post completo sul blog che spieghi il nuovo aggiornamento e la pagina di download principale fa ancora riferimento alla versione 20.2.