Dopo tante indiscrezioni finalmente è arrivata la conferma ufficiale da parte di Rockstar Games per il nuovo DLC di GTA Online. L’espansione gratuita si intitolerà The Contract e permetterà ai giocatori di vivere una nuova storia e affrontare missioni inedite.

Il DLC sarà rilasciato a partire dal 15 dicembre e i protagonisti saranno figure ben note agli utenti. Tra i protagonisti dell’espansione infatti troviamo Franklin Clinton, uno dei tre protagonisti di GTA V.

Inoltre, tra i suoi partner in affari per gestire l’Agenzia per celebrità, ci saranno anche due artisti estremamente famosi: DJ Pooh e Dr. Dre. Queste due star confermano l’impegno di Rockstar Games nel mondo musicale.

Rockstar Games ha annunciato il debutto ufficiale del nuovo DLC di GTA Online

l’Agenzia sarà anche una copertura per tutte le attività illegali che Franklin e la sua banda porteranno avanti. Il DLC di GTA Online permetterà ai giocatori di acquistare un nuovo business legale che permetterà di guadagnare molto. Tuttavia,che Franklin e la sua banda porteranno avanti.

come l’EMP Launcher e il teaser. Al momento non è chiaro quali saranno le tipologie di missioni da affrontare , ma siamo certi che porteranno i giocatori a girare tutta Los Santos. Rockstar Games ha anche anticipato l’arrivo di nuovi veicoli e armi inedite

Il comparto musicale di GTA Online sarà aggiornato con l’introduzione di nuove stazioni radiofoniche e nuove canzoni per quelle già esistenti. Come se non bastasse, arriveranno anche brani inediti realizzati da Dr. Dre e da tantissimi artisti che collaboreranno con l’Agenzia.

Non resta che attendere ancora qualche giorno prima di poter giocare al nuovo DLC. Ricordiamo che proprio in questi giorni, la software house terminerà il supporto per le versioni PlayStation 3 e Xbox 360 del titolo.