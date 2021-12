Durante la cerimonia per i Game Awards 2021, Lucasfilm Games ha sorpreso tutti rilasciando il trailer di un nuovo gioco ambientato nella Galassia lontana lontana. Il titolo della produzione è Star Wars Eclipse e lo sviluppo è affidato ai ragazzi di Quantic Dream.

il periodo conosciuto come l'Alta Repubblica. Nella timeline del canone, si tratta di una L'ambientazione scelta per il nuovo gioco in produzione. Nella timeline del canone, si tratta di una delle ere precedenti alle vicende trattate nei film dedicati alla Saga degli Skywalker.

mostra una Repubblica al massimo del proprio splendore ma con minacce sempre in agguato. Al momento non si hanno molte informazioni sul titolo in quanto il trailer mostra cinematiche molto elaborate ma nessuna porzione di gameplay. Il trailer è stato pubblicato su YouTube.

Star Wars Eclipse sarà il nuovo gioco ambientato nella saga di Guerre Stellari

Star Wars Eclipse si può identificare come un action adventure che Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, offrirà grande libertà ai giocatori. Infatti, saranno presenti numerosi personaggi giocabili e gli utenti potranno effettuare scelte multiple che influenzeranno la trama.

autori di Heavy Rain e Detroit: Become Human. La narrazione ricoprirà un ruolo centrale nel gameplay di Star Wars Eclipse, raccontando una storia inedita per il franchise. Le aspettative sono molto alte, considerando che lo sviluppo è affidato a Quantic Dream, già.

Nonostante il trailer di annuncio, non si conosce lo stato di sviluppo del titolo. Possiamo immaginare che il gioco si trovi ancora nelle prime fasi e che il debutto potrebbe avvenire per console next-gen non prima del 2023.