I prezzi migliori del Cyber Monday di Coop e Ipercoop sono alla portata di tutti gli utenti, poiché effettivamente garantiscono un risparmio importante sui vari acquisti effettuati, ed in parallelo permettono al consumatore di godere di una buonissima qualità generale.

All’interno della campagna promozionale, si possono comunque scovare occasioni da non perdere assolutamente di vista, le quali spingono gli utenti a risparmiare molto più del previsto. Gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale, in tal modo si ha la certezza di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, data la spedizione gratuita superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: offerte shock nel volantino

Le promozioni attivate nel periodo vanno a coinvolgere un buon numero di smartphone, sebbene comunque siano tutti modelli economici e non propriamente recenti. I prodotti disponibili da Coop e Ipercoop sono infatti rappresentati da Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, entrambi in vendita a 499 euro. Il più interessante dei due è chiaramente il secondo, in quanto lanciato nel corso del 2020 e presentante tutte le specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon.

Le alternative raccolte nel volantino sono invece tutte più economiche e toccano Oppo A16, Oppo Find X3 Lite, Apple iPhone 7, Alcatel 1B, Galaxy A32 e similari. Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale, ricordatevi comunque di aprire il link presente qui sotto.