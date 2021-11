La libreria di giochi di Netflix è stata ufficialmente pubblicata a livello internazionale all’inizio di questo mese, portando sul tuo telefono titoli preferiti come Stranger Things 3: The Game e, Card Blast. Sebbene la selezione fosse inizialmente limitata, l’azienda ha promesso che sarebbero stati aggiunti altri titoli in futuro. Due titoli aggiuntivi sono stati aggiunti all’elenco con l’aggiornamento di oggi, incluso un gioco di corse un tempo popolare che sta tornando.

Asphalt Xtreme è stato uno dei tanti giochi di corse per smartphone di Gameloft, o almeno lo è stato fino a settembre di quest’anno, quando è stato chiuso. Con una più ampia selezione di auto da correre, il gioco si è concentrato sulla spinta del tradizionale approccio alle corse fuoristrada. Lo sviluppo dell’app è terminato nel 2017, quattro anni prima che Gameloft la rimuovesse completamente dai telefoni cellulari.

Netflix sta continuando ad espandere la sua libreria di giochi

Deve aver suscitato l’interesse di Netflix, perché l’app sarà disponibile per i clienti Netflix nelle prossime settimane. Il trailer del rilanciato Asphalt Xtreme chiarisce che questa versione del gioco è stata completamente rivista, senza acquisti in-app ed esclusività per gli abbonati Netflix.

In un certo senso, è paragonabile alla strategia di Apple di riprendere i giochi per dispositivi mobili e resuscitarli senza l’uso di microtransazioni o pubblicità. Se in precedenza hai amato Asphalt Xtreme, dovrai scaricarlo tramite l’app Netflix per tornare in gioco perché non sembra che tornerà presto sul Play Store.

Bowling Ballers, un altro titolo dello sviluppatore Frosty Pop, uscirà presto. È un nuovo casual game delle stesse persone che hanno creato Card Blast e Shooting Hoops, e promette di essere un’esperienza da ‘bowling infinite runner’.