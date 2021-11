Dopo essere diventato uno dei brand più amati in Italia, OPPO fa un ulteriore passo avanti nella fidelizzazione del cliente ed apre la sua prima community italiana, assieme ad uno store online.

L’azienda cinese arriva da un traguardo importante, avendo venduto solo nel Bel Paese oltre 2 milioni di smartphone:

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare in Italia OPPO Store e OPPO Community, due nuovi servizi che hanno come obiettivo quello di rendere l’esperienza utente ancora più ricca e personalizzata. Questo annuncio rappresenta per noi un importante traguardo, testimonia ancora una volta la centralità del consumatore finale nel nostro lavoro quotidiano. Per celebrare l’arrivo del nostro nuovo e-commerce e per rendere la nostra tecnologia accessibile a chiunque, abbiamo deciso di offrire una settimana ricca di iniziative vantaggiose sui prodotti del nostro ecosistema”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

OPPO Store: sconti fino al 50% su tutta una serie di prodotti selezionati

Come ben sappiamo, i prodotti del colosso cinese sono acquistabili su Amazon e nelle catene fisiche come Unieuro, Mediaworld e TRONY. Da oggi, finalmente, sarà possibile visitare lo store ufficiale dell’azienda e scoprire in anteprima tutte le novità presenti sul mercato italiano.

Per festeggiare l’apertura dello shop, da oggi fino al 28 novembre tutti coloro che acquisteranno su OPPO Store potranno ricevere un sostanzioso sconto: fino al 50% su una serie di prodotti selezionati, dagli smartphone top gamma agli entry level, passando per dispositivi indossabili come cuffie e smartwatch.

Tra gli smartphone più interessanti c’é sicuramente Find X3 Lite – qui trovate la nostra recensione completa – proposto a 299 euro. Il Watch vede uno sconto di 199,99 euro e le cuffie top gamma ENCO X a 99,99 euro invece di 179,99 euro.

E non é tutto. Coloro che si iscrivono alla Community e allo Store, riceveranno un coupon di 15 euro; iscrivendosi alla newsletter, potranno usufruire di uno sconto immediato del valore di 5 euro.

La Community si presenterà come uno spazio dove ogni utente potrà chiedere consigli, accedere a sconti esclusivi, risolvere problemi parlando con esperti e fan dell’azienda. Sarà anche possibile ottenere i Points, ovvero punti che daranno la possibilità di accedere a coupon personalizzati da spendere sullo store e promozioni esclusive.