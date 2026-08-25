Hyundai rinnova la partnership con Shell fino al 2031 su e-fluids ed EV

Hyundai e Shell Lubricants rinnovano il proprio Global Business Cooperation Agreement per altri cinque anni, estendendo fino al 2031 una collaborazione avviata nel 2005. L’accordo amplia il perimetro della partnership oltre il tradizionale service marketing, includendo attività congiunte di ricerca e sviluppo dedicate alla mobilità di nuova generazione e al motorsport.

Secondo Beom Seok Kang, Senior Vice President and Head of Global Service Sub-Division di Hyundai Motor Company, le iniziative sviluppate negli ultimi anni hanno rafforzato la competitività dei servizi post-vendita a livello globale, aumentando la soddisfazione dei clienti grazie agli oli motore Shell.

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R&D condivisa su e-fluids e liquidi di raffreddamento per EV

Il nuovo accordo sposta parte del focus dal marketing dei servizi alla ricerca tecnologica vera e propria. Tra le principali aree di intervento figurano il miglioramento della qualità degli oli motore tradizionali e, soprattutto, lo sviluppo di fluidi e liquidi di raffreddamento specifici per i veicoli elettrici — un ambito tecnico sempre più rilevante man mano che la gamma Hyundai si sposta verso l’elettrificazione, dove la gestione termica delle batterie richiede soluzioni chimiche diverse dai lubrificanti per motori a combustione.

Secondo Lee Ming Seow, Vice President Global Key Accounts and New Business Development di Shell Lubricants, la collaborazione futura si concentrerà su e-fluids di nuova generazione, soluzioni per la gestione termica, innovazione digitale e mobilità ad alte prestazioni.

Hyundai N e Genesis Magma Racing: il banco di prova motorsport

La partnership coinvolge anche Hyundai N, la divisione ad alte prestazioni del brand, per cui Shell co-sviluppa lubrificanti specifici sia per motori ad alte prestazioni che per veicoli elettrici. Il motorsport funge da banco di prova per soluzioni che poi trovano applicazione nei prodotti destinati all’uso quotidiano, un modello di trasferimento tecnologico consolidato nell’industria automobilistica.

L’ambito racing si estende anche a Genesis: nel 2026, in occasione del debutto di Genesis Magma Racing nel FIA World Endurance Championship (WEC), Shell è diventata partner per le prestazioni e l’innovazione del team, fornendo lubrificanti e liquidi di raffreddamento sviluppati specificamente per la hypercar GMR-001. Un’estensione naturale della partnership storica con Hyundai al più ampio ecosistema del gruppo, che include il brand premium coreano impegnato nelle competizioni endurance di massimo livello.