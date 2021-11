La famiglia OnePlus 10 sarà presentata ufficialmente solo il prossimo anno, ma l’azienda cinese è già al lavoro sullo sviluppo software e hardware. Ci aspettiamo il debutto della variante standard e Pro come ormai succede da qualche anno.

In attesa di poter scoprire le specifiche tecniche ufficiali del device, i leaker hanno iniziato a fornire i primi dettagli in merito. In particolare, grazie all’utente Twitter Debayan Roy (Gadgetsdata) possiamo ammirare il possibile design di OnePlus 10.

Il leaker ha condiviso una foto sul proprio profilo che ritrae un device descrivendolo proprio come OnePlus 10. Alcuni utenti hanno commentato sorpresi la foto, in quanto il device ritratto è un Oppo Reno7 Pro.

Un leaker ha svelato il possibile design di OnePlus 10

OnePlus 10 from Front 🙃 !! pic.twitter.com/UQI2Nweloi — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 11, 2021

Debayan Roy, divertito dalla questione, ha confermato che effettivamente si tratta di Oppo Reno7 Pro. Inoltre ha aggiunto che il display utilizzato dallo smartphone realizzato da OnePlus sarà molto simile a quello della foto e con dimensioni quasi del tutto paragonabili.

Infatti, ricordiamo che le due aziende si sono fuse nei mesi scorsi. Questo situazione farà si che i due brand condivideranno maggiormente le risorse, realizzando device simili per ottimizzare i costi di produzione.



Per questo motivo, sul nuovo flagship cinese troveremo quindi un notch punch hole che ospiterà la fotocamera frontale posizionato nel lato sinistro del device. Il display avrà una diagonale da 6.7 pollici con risoluzione 1440p e refresh rate a 120Hz. Per quanto riguarda il SoC, ci aspettiamo la presenza del Qualcomm Snapdragon 898 affiancando ad almeno 12GB di RAM e una batteria da 5.000mAh.