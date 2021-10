Il 2022 di Apple si preannuncia estremamente ricco di novità. Il produttore californiano dovrebbe rinnovare completamente la propria line-up di dispositivi puntando con particolare attenzione sul comparto PC.

Nelle scorse ore sono emerse alcune indiscrezioni che indicavano i potenziali nuovi arrivi realizzati da Cupertino. Tra questi spiccano in particolar modo gli iMac e il Mac mini ma una nuova indiscrezione rivela novità anche per quanto riguarda la linea MacBook Air.

Come emerso in un recente Tweet, il nuovo MacBook Air arriverà nel corso del 2022 ed in particolare modo ci aspettiamo una presentazione tra maggio e luglio del prossimo anno. Il device presenterà molti punti in comune con l’attuale generazione di MacBook Pro ma anche qualche novità assoluta.

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys.

