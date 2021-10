Lo scorso 20 ottobre 2021 Xiaomi ha annunciato di aver aperto al pubblico il suo nuovo Temporary Store prezzo la stagione Milano Cadorna. I Termporary Store non sono altro che negozi temporanei, di durata variabile.

Sono in tutto 19 gli Store ed i corner presenti in tutta Italia, quello di Milano metterà a disposizione, fino al 24 ottobre 2021, le proprie promozione su alcuni modelli di smartphone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi ha appena aperto un Termporary Store a Milano Cadorna

Paolo Mastrojanni, direttore commerciale di Xiaomi Store Italia, ha dichiarato: “Stiamo portando avanti un piano d’espansione che presto raggiungerà tutta Italia. La stazione di Milano Cadorna per noi rappresenta proprio questo: il punto di partenza di chi ogni giorno fa rivivere il Paese“. Per Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, progetti come quello del Temporary Store di Milano, servono all’azienda per avvicinarsi sempre di più ai propri consumatori.

Per questo motivo il colosso cinese vuole andare incontro alle esigenze anche dei consumatori che viaggiano spesso, indipendentemente dal motivo del viaggio, se lavoro o piacere. All’interno del nuovo corner sono infatti proposte anche Xiaomi Luggage, ovvero valigie e trolley, powerbank, cuscini da viaggio e anche i monopattini elettrici.

Nel frattempo non ci resta che attendere il nuovo Mi 12 che, secondo le ultime indiscrezioni, sarà dotato di una camera principale di nuova generazione mai vista prima su un device del marchio. Il gigante manifatturiero cinese Xiaomi rilascerà il suo fiore all’occhiello, il Mi 12, entro la fine dell’anno. Questa nuova serie di punta arriverà a metà dicembre.