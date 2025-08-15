Xiaomi spopola in Italia, è il terzo brand sul territorio

Xiaomi

La scalata sorprendente di Xiaomi nel nostro Paese non conosce eguali per il momento. In un periodo in cui il mercato degli smartphone è in flessione costante, la performance di Xiaomi in Italia è una ventata di ottimismo per i fan della tecnologia e dispositivi digitali. Nel secondo trimestre del 2025, l’ascesa del brand è stata davvero notevole. Le vendite sono schizzate di un incredibile +52 % rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Questo boom ha permesso a Xiaomi di conquistare il terzo posto nel podio, con una quota di mercato del 14 %, dietro solo a Samsung e Apple.

Samsung, con una quota attorno al 28–31%, resta saldamente in vetta alla classifica, ma ha registrato un calo nelle spedizioni, segno che anche i colossi del settore tech devono guardarsi alle spalle. Apple, stabile con circa il 19–29 % a seconda delle fonti, resta punto di riferimento per il segmento premium, mentre la crescita di Xiaomi racconta una storia diversa: quella di chi vince grazie al prezzo giusto e tecnologie performanti.

Qual è il segreto del successo dei dispositivi Xiaomi in Italia?

Dietro questo exploit c’è una strategia pensata e concreta. Xiaomi ha messo nel mirino la fascia media, offrendo prodotti come Redmi o Poco con specifiche tecniche elevate a prezzi ben calibrati. Questo mix, unito a una rete di distribuzione capillare (sia online che nei negozi fisici) e campagne pubblicitarie mirate, ha portato molti italiani a scoprire un brand accessibile ma senza scendere a compromessi.

Inoltre, la crescita è stata la più sostenuta tra i cinque brand principali in campo. Mentre il mercato nel complesso si contrae e le vendite calano, Xiaomi è l’unico a muoversi in positivo. Questo indica una capacità di adattamento e una fiducia nei confronti del consumatore che pochi altri sanno offrire. La nota azienda trionfa grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, distribuzione efficace e posizionamento intelligente.